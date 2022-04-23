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Кабель КВБбШв 10х1,5

КВБбШв 10х1,5
0.046
км
ООО «ЯрКо»
Красноярск
КВБбШв 10х1,5
0.829
км
ООО «ТД «Электрокабель»
Пермь
КВБбШв 10х1,5
0.055
км
АО «Казэнергокабель»
Павлодар
КВБбШв 10х1,5
0.083
км
АО «ЭлектроТехМаш»
Санкт-Петербург
КВБбШв 10х1,5
0.070
км
ООО «КабельГрупп»
Уфа
КВБбШв 10х1,5
0.040
км
ООО «Энерго Консалт»
Москва
КВБбШв 10х1,5
0.337
км
ООО «ЕвроРесурс»
Уфа
КВБбШв 10х1,5
0.776
км
ООО «ПроКабель»
Пермь
КВБбШв 10х1,5
0.300
км
139,91 RUB
ООО «СибЭлектроКабель»
Томск
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