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КВБбШнг(A)-LS 5х1,5

КВБбШнг(A)-LS 5х1,5
0.657
км
ООО «ФПГ-Нефтехимпром»
Саранск
КВБбШнг(A)-LS 5х1,5
0.216
км
ООО «ФПГ-Нефтехимпром»
Пермь
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