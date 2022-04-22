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Кабели контрольные
КВБбШнг(A)-ХЛ
КВБбШнг(A)-ХЛ 7х1,5
КВБбШнг(A)-ХЛ 7х1,5
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КВБбШнг(A)-ХЛ 7х1,5
0.387
км
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ООО «ПромТэк»
Пермь
КВБбШнг(A)-ХЛ 7х1,5
КВБбШнг(A)-ХЛ 7х1,5
0.180
км
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ООО «ТД «Электрокабель»
Пермь
КВБбШнг(A)-ХЛ 7х1,5
Тара:
барабан №10
КВБбШнг(A)-ХЛ 7х1,5
0.177
км
134 100,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
КВБбШнг(A)-ХЛ 7х1,5
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