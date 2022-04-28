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КВБбШнг(A)-FRLS
КВБбШнг(A)-FRLS 4х1,0
КВБбШнг(A)-FRLS 4х1,0
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Цена с НДС
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КВБбШнг(A)-FRLS 4х1,0
0.492
км
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ООО «ТД «Электрокабель»
Пермь
КВБбШнг(A)-FRLS 4х1,0
Тара:
барабан № 12
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