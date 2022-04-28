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КВБбШнг(A)-FRLS 37х1,5

КВБбШнг(A)-FRLS 37х1,5
1.060
км
ООО «ТД «Электрокабель»
Пермь
КВБбШнг(A)-FRLS 37х1,5
0.735
км
ООО «ФПГ-Нефтехимпром»
Пермь
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