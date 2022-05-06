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КВБбШнг(A)-FRLS 19х1,0

КВБбШнг(A)-FRLS 19х1,0
0.000
км
ООО «Кабельный центр-Екатеринбург»
Екатеринбург
КВБбШнг(A)-FRLS 19х1,0
0.623
км
ООО «ФПГ-Нефтехимпром»
Пермь
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