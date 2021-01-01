Применение кабеля КВБбШнг(A) 7х10

— Контрольные кабели КВБбШнг(A) предназначены для неподвижного присоединения к электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов электрических распределительных устройств с номинальным переменным напряжением до 0,66 кВ частоты до 100 Гц или постоянным напряжением до 1 кВ

— Кабели КВБбШнг(A) используются для прокладки в помещениях, каналах, туннелях, земле (траншеях), в том числе в условиях агрессивной среды и в местах, подверженных воздействию блуждающих токов, если кабель не подвергается значительным растягивающим усилиям

— Кабельное изделие КВБбШнг(A) применяется для прокладки в кабельных сооружениях и помещениях для обеспечения пожарной безопасности кабельных цепей при прокладке в пучках

Кабели КВБбШнг(A) не распространяют горение при прокладке в пучках (нормы ГОСТ Р МЭК 332-3-96 категории А)