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Кабель КВБбШнг 7х1,5

КВБбШнг 7х1,5
4.948
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
КВБбШнг 7х1,5
0.114
км
ООО «ТД «Электрокабель»
Пермь
КВБбШнг 7х1,5
0.185
км
ООО «Нокстон 2000»
Москва
КВБбШнг 7х1,5
0.035
км
155 700,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
КВБбШнг 7х1,5
0.234
км
ООО «ФПГ-Нефтехимпром»
Пермь
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