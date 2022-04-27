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Кабель КВБбШнг 7х1,0

КВБбШнг 7х1,0
0.503
км
АО «РКК»
Москва
КВБбШнг 7х1,0
0.192
км
ООО «ПромТэк»
Пермь
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