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Кабель КВБбШнг 5х2,5

КВБбШнг 5х2,5
0.478
км
ООО «ТД «Электрокабель»
Пермь
КВБбШнг 5х2,5
0.030
км
147 000,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
КВБбШнг 5х2,5
1.327
км
ООО «ФПГ-Нефтехимпром»
Пермь
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