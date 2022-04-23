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Кабель КВБбШнг 4х1,5

КВБбШнг 4х1,5
0.125
км
ИП Аннаев А.Р.
Москва
КВБбШнг 4х1,5
0.358
км
ООО «УралСнабПермь»
Пермь
КВБбШнг 4х1,5
0.000
км
ООО «Кабельный центр-Екатеринбург»
Екатеринбург
КВБбШнг 4х1,5
0.240
км
ООО «ФПГ-Нефтехимпром»
Пермь
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