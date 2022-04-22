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Кабель КВБбШнг 37х1,0

КВБбШнг 37х1,0
0.270
км
АО ПКФ «ПермСпецКабель»
Пермь
КВБбШнг 37х1,0
0.035
км
ООО «Феррум-МК»
Краснодар
КВБбШнг 37х1,0
0.000
км
ООО «Кабельный центр-Екатеринбург»
Екатеринбург
КВБбШнг 37х1,0
5.170
км
ООО «ФПГ-Нефтехимпром»
Пермь
КВБбШнг 37х1,0
0.794
км
ООО «Феррум-МК»
Краснодар
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