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Кабель КВБбШнг 27х2,5

КВБбШнг 27х2,5
0.360
км
АО «Казэнергокабель»
Павлодар
КВБбШнг 27х2,5
1.247
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
КВБбШнг 27х2,5
0.495
км
ООО «Кабельный центр-Екатеринбург»
Екатеринбург
КВБбШнг 27х2,5
0.409
км
ООО «ФПГ-Нефтехимпром»
Пермь
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