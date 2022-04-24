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Кабель КВБбШнг 19х2,5

КВБбШнг 19х2,5
0.147
км
ООО «ЕвроРесурс»
Уфа
КВБбШнг 19х2,5
0.896
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
КВБбШнг 19х2,5
0.000
км
ООО «Кабельный центр-Екатеринбург»
Екатеринбург
КВБбШнг 19х2,5
1.447
км
ООО «ФПГ-Нефтехимпром»
Пермь
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