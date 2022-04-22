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Кабель КВБбШнг 10х2,5

КВБбШнг 10х2,5
0.222
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
КВБбШнг 10х2,5
0.051
км
304 900,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
КВБбШнг 10х2,5
0.223
км
ООО «Феррум-МК»
Краснодар
КВБбШнг 10х2,5
0.697
км
ООО «ФПГ-Нефтехимпром»
Пермь
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