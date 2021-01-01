Применение кабеля АКВВГзнг(A) 10х2,5

— Предназначены для неподвижного присоединения к электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов электрических распределительных устройств с номинальным переменным напряжением до 660 В частотой до 100 Гц или постоянным напряжением до 1 000 В.

— Применяются для прокладки на открытом воздухе, в помещениях, каналах, туннелях, в условиях агрессивной среды, при отсутствии механических воздействий на кабели, а так же допускается прокладка кабелей в земле (траншеях) при обеспечении защиты кабелей в местах выхода на поверхность.

— Не распространяют горение при прокладке в пучках (нормы МЭК 60332-3 категории А). Стойки к монтажным изгибам.