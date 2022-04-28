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Кабель АКВВГнг(A)-LS 7х2,5

АКВВГнг(A)-LS 7х2,5
0.020
км
АО «Казэнергокабель»
Павлодар
АКВВГнг(A)-LS 7х2,5
0.053
км
ООО «Сатурн-Электро»
Набережные Челны
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