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Кабель АКВВГнг(A)-LS 5х2,5

АКВВГнг(A)-LS 5х2,5
13.331
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
АКВВГнг(A)-LS 5х2,5
0.287
км
ООО «Сатурн-Электро»
Набережные Челны
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