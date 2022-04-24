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Кабель АКВВГнг(A)-LS 4х4,0

АКВВГнг(A)-LS 4х4,0
1.156
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
АКВВГнг(A)-LS 4х4,0
0.035
км
ООО «Сатурн-Электро»
Набережные Челны
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