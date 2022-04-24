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Кабель АКВВГнг(A)-LS 19х2,5

АКВВГнг(A)-LS 19х2,5
2.698
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
АКВВГнг(A)-LS 19х2,5
0.802
км
ООО «РыбинскКабель»
Рыбинск
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