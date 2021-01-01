Применение кабеля АКВВГнг(A)-ХЛ 4х10

— Контрольные кабели АКВВГнг(A)-ХЛ предназначены для неподвижного присоединения к электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов электрических распределительных устройств с номинальным переменным напряжением до 0,66 кВ частоты до 100 Гц или постоянным напряжением до 1 кВ

— Кабели АКВВГнг(A)-ХЛ применяются для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, во внутренних электроустановках, а также в зданиях, сооружениях и закрытых кабельных сооружениях

— Важнейшим достоинством АКВВГнг(A)-ХЛ является их холодостойкость. Кабели АКВВГнг(A)-ХЛ могут без ухудшения своих свойств использоваться при низкой температуре воздуха (ее минимальное допустимое значение зафиксировано на отметке -60ºС). Данное преимущество связано с тем, что фазная изоляция, внутренняя и общая защитная оболочка кабеля выпускаются из холодостойких материалов, которые при указанной выше температуре сохраняют свои эластичные, диэлектрические и защитные свойства