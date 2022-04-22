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Кабель АКВВГнг 7х2,5

АКВВГнг 7х2,5
0.488
км
ООО «ТД «Электрокабель»
Пермь
АКВВГнг 7х2,5
0.047
км
ООО «ЕвроРесурс»
Уфа
АКВВГнг 7х2,5
0.425
км
ООО «СТГ»
Красноярск
АКВВГнг 7х2,5
2.888
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
АКВВГнг 7х2,5
0.037
км
34 400,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
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