1. Однопроволочная круглая алюминиевая жила 2. Изоляция жилы из ПВХ пластиката повышенной морозостойкости 3. Разделительный слой из полиэтилена или ПВХ пластиката повышенной морозостойкости или в виде ленты из полиэтилентерефталатной или полиамидной плёнки, из кабельной или телефонной бумаги 4. Металлический экран: — из медной фольги или медной ленты — или из алюминиевой фольги с проложенной вдоль экрана медной проволокой 5. Оболочка из ПВХ пластиката повышенной морозостойкости

Применение кабеля АКВВГЭ-ХЛ 37х2,5

— Контрольные кабели АКВВГЭ-ХЛ предназначены для неподвижного присоединения к электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов электрических распределительных устройств с номинальным переменным напряжением до 0,66 кВ частоты до 100 Гц или постоянным напряжением до 1 кВ

— Подходит для использования в помещениях, в земле и на улице (главное обеспечить защиту изделия в местах выхода на поверхность)

— Возможна прокладка кабеля АКВВГЭ в туннелях и каналах

— Кабель АКВВГЭ-ХЛ имеет защитное экранированное покрытие от электромагнитных импульсов и может прокладываться рядом с другими изделиями

— Важнейшим достоинством АКВВГЭ-ХЛ является их холодостойкость. Кабели могут без ухудшения своих свойств использоваться при низкой температуре воздуха (ее минимальное допустимое значение зафиксировано на отметке -60ºС)