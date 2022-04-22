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Кабель АКВВГЭ 4х2,5

АКВВГЭ 4х2,5
0.559
км
ООО «ТД «Электрокабель»
Пермь
АКВВГЭ 4х2,5
0.107
км
ООО «СТГ»
Красноярск
АКВВГЭ 4х2,5
0.410
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
АКВВГЭ 4х2,5
0.573
км
45 700,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
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