1. Однопроволочная круглая алюминиевая жила 2. Изоляция жилы из ПВХ пластиката повышенной морозостойкости 3. Разделительный слой в виде ленты из полиамидной или полиэтилентерефталатной плёнки, из кабельной или телефонной бумаги. Допускается изготовление кабеля без разделительного слоя при отсутствии прилипания изоляции к оболочке 4. Оболочка из ПВХ пластиката повышенной морозостойкости

Применение кабеля АКВВГ-ХЛ 5х4,0

— Контрольные кабели АКВВГ-ХЛ предназначены для неподвижного присоединения к электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов электрических распределительных устройств с номинальным переменным напряжением до 0,66 кВ частоты до 100 Гц или постоянным напряжением до 1 кВ

— Кабели АКВВГ-ХЛ применяются для прокладки на открытом воздухе, в помещениях, каналах, туннелях, в условиях агрессивной среды, при отсутствии механических воздействий на кабели

— Допускается прокладка кабелей АКВВГ-ХЛ в земле (траншеях) при обеспечении защиты кабелей в местах выхода на поверхность

— Важнейшим достоинством АКВВГ-ХЛ является их холодостойкость. Кабели АКВВГ-ХЛ могут без ухудшения своих свойств использоваться при низкой температуре воздуха (ее минимальное допустимое значение зафиксировано на отметке -60ºС). Данное преимущество связано с тем, что фазная изоляция, внутренняя и общая защитная оболочка кабеля выпускаются из холодостойких материалов, которые при указанной выше температуре сохраняют свои эластичные, диэлектрические и защитные свойства