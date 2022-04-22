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Кабель АКВВГ 7х6,0

АКВВГ 7х6,0
0.576
км
АО «Казэнергокабель»
Павлодар
АКВВГ 7х6,0
0.246
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
АКВВГ 7х6,0
0.770
км
50 700,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
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