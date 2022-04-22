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Кабель АКВВГ 7х4,0

АКВВГ 7х4,0
0.107
км
АО «Казэнергокабель»
Павлодар
АКВВГ 7х4,0
0.110
км
ООО «УралСнабПермь»
Пермь
АКВВГ 7х4,0
0.097
км
ООО «СТГ»
Красноярск
АКВВГ 7х4,0
2.550
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
АКВВГ 7х4,0
0.035
км
ООО «Элкаб»
Екатеринбург
АКВВГ 7х4,0
0.035
км
ООО «РКБ»
Санкт-Петербург
АКВВГ 7х4,0
1.263
км
34 300,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
АКВВГ 7х4,0
0.100
км
ЗАО «Энергомаксимум»
Нижний Новгород
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