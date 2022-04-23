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Кабель АКВВГ 5х2,5

АКВВГ 5х2,5
0.102
км
ООО «ТК ЭнергоРесурс»
Архангельск
АКВВГ 5х2,5
0.053
км
ООО «ЯрКо»
Красноярск
АКВВГ 5х2,5
0.029
км
ООО «Химтес-Электрокомплект»
Екатеринбург
АКВВГ 5х2,5
0.290
км
40,00 RUB
ООО «Спектр-Кабель»
Череповец
АКВВГ 5х2,5
0.163
км
ООО «ЕвроРесурс»
Уфа
АКВВГ 5х2,5
1.120
км
ООО «НК-Кабель»
Саранск
АКВВГ 5х2,5
0.261
км
ООО «СТГ»
Красноярск
АКВВГ 5х2,5
14.210
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
АКВВГ 5х2,5
0.840
км
ООО «Кабель-Комплект»
Санкт-Петербург
АКВВГ 5х2,5
0.224
км
ООО «РыбинскКабель»
Рыбинск
АКВВГ 5х2,5
0.517
км
47 100,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
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