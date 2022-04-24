1. Однопроволочная круглая алюминиевая жила 2. Изоляция жилы из ПВХ пластиката 3. Разделительный слой в виде ленты из полиамидной или полиэтилентерефталатной плёнки, из кабельной или телефонной бумаги. Допускается изготовление кабеля без разделительного слоя при отсутствии прилипания изоляции к оболочке 4. Оболочка из ПВХ пластиката

Применение кабеля АКВВГ 4х10

— Контрольные кабели АКВВГ предназначены для неподвижного присоединения к электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов электрических распределительных устройств с номинальным переменным напряжением до 0,66 кВ частоты до 100 Гц или постоянным напряжением до 1 кВ

— Кабели АКВВГ применяются для прокладки на открытом воздухе, в помещениях, каналах, туннелях, в условиях агрессивной среды, при отсутствии механических воздействий на кабели

— Допускается прокладка кабелей АКВВГ в земле (траншеях) при обеспечении защиты кабелей в местах выхода на поверхность

— Кабели АКВВГ не распространяют горение при одиночной прокладке (нормы ГОСТ 12176-89)