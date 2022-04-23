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Кабель АКВВГ 19х2,5

АКВВГ 19х2,5
0.664
км
ООО «ТК ЭнергоРесурс»
Архангельск
АКВВГ 19х2,5
0.045
км
ООО «ДонЭлектроКомплект»
Ростов-на-Дону
АКВВГ 19х2,5
3.810
км
ООО «ЯрКо»
Красноярск
АКВВГ 19х2,5
8.526
км
ИП Аннаев А.Р.
Москва
АКВВГ 19х2,5
0.015
км
ООО «ЕвроРесурс»
Уфа
АКВВГ 19х2,5
0.102
км
ООО «СТГ»
Красноярск
АКВВГ 19х2,5
2.545
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
АКВВГ 19х2,5
0.118
км
ООО «РКБ»
Санкт-Петербург
АКВВГ 19х2,5
7.889
км
62 900,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
АКВВГ 19х2,5
0.465
км
ООО «ЕвроРесурс»
Уфа
АКВВГ 19х2,5
0.640
км
ООО «ЕвроРесурс»
Уфа
АКВВГ 19х2,5
0.143
км
83,50 RUB
ООО «СибЭлектроКабель»
Томск
АКВВГ 19х2,5
0.045
км
ООО «Кабель комплект»
Челябинск
АКВВГ 19х2,5
0.037
км
ООО «50 Герц»
Пенза
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