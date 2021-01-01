1. Однопроволочная круглая алюминиевая жила 2. Изоляция жилы из ПВХ пластиката 3. Разделительный слой в виде ленты из полиамидной или полиэтилентерефталатной плёнки, из кабельной или телефонной бумаги. Допускается изготовление кабеля без разделительного слоя при отсутствии прилипания изоляции к оболочке 4. Оболочка из ПВХ пластиката 5. Конструкция элементов защитного покрова: — Подушка: крепированная бумага или кабельная пропитанная бумага; битумный состав или битум. — Броня из стальных оцинкованных лент — Наружный покров: битумный состав или битум, или вязкий подклеивающий состав; пропитанная кабельная пряжа или стеклянная пряжа из штапелированного волокна; битумный состав или битум, или вязкий подклеивающий состав; покрытие, предохраняющее витки кабеля от слипания.
Применение кабеля АКВВБ 14х6,0
— Контрольные кабели АКВВБ предназначены для неподвижного присоединения к электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов электрических распределительных устройств с номинальным переменным напряжением до 0,66 кВ частоты до 100 Гц или постоянным напряжением до 1 кВ — Кабель АКВВБ прокладывается в агрессивных средах, в условиях блуждающих токов, а также в обычных помещениях и сооружениях — Не рекомендуется подвергать марку кабеля АКВВБ выраженным растягивающим усилиям. При этом бронированное изделие АКВВБ выдерживает незначительное удлинение
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