1. Однопроволочная круглая алюминиевая жила 2. Изоляция жилы из ПВХ пластиката повышенной морозостойкости 3. Разделительный слой из полиэтилена или ПВХ пластиката повышенной морозостойкости или в виде лент из полиэтилентерефталатной, полиамидной плёнки или из крепированой бумаги 4. Конструкция элементов защитного покрова: — Без подушки — Броня из стальных оцинкованных лент — Наружный покров из выпрессованного поливинилхлоридного защитного шланга повышенной морозостойкости

Применение кабеля АКВБбШв-ХЛ 10х6,0

— Контрольный кабель АКВБбШв-ХЛ рассчитан на стационарное присоединение к электроприборам. Также его можно применять для стабильного подключения к аппаратам, которые работают при 0,66 кВ и 1 кВ переменного и постоянного напряжения соответственно

— Кабель марки АКВБбШв-ХЛ подходит для монтажа в обычных зданиях, траншеях, каналах. Кроме этого допустимо применять кабель АКВБбШв-ХЛ, если территория вокруг него подвержена влиянию блуждающих токов

— АКВБбШв-ХЛ не портится и не теряет рабочие свойства при длительном нахождении в окружении агрессивных сред. Однако нельзя допускать сильного

растягивания

— Важнейшим достоинством кабеля АКВБбШв-ХЛ является их холодостойкость. Кабели могут без ухудшения своих свойств использоваться при низкой температуре воздуха (ее минимальное допустимое значение зафиксировано на отметке -60ºС).