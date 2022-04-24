1. Однопроволочная круглая алюминиевая жила 2. Изоляция жилы из ПВХ пластиката 3. Разделительный слой из полиэтилена или ПВХ пластиката или в виде лент из полиамидной, полиэтилентерефталатной плёнки или из крепированой бумаги 4. Конструкция элементов защитного покрова: — Без подушки — Броня из стальных оцинкованных лент — Наружный покров из выпрессованного поливинилхлоридного защитного шланга

Применение кабеля АКВБбШв 14х2,5

— Контрольный кабель АКВБбШв рассчитан на стационарное присоединение к электроприборам. Также его можно применять для стабильного подключения к аппаратам, которые работают при 0,66 кВ и 1 кВ переменного и постоянного напряжения соответственно

— Кабель марки АКВБбШв подходит для монтажа в обычных зданиях, траншеях, каналах. Кроме этого допустимо применять кабель АКВБбШв, если территория вокруг него подвержена влиянию блуждающих токов

— АКВБбШв не портится и не теряет рабочие свойства при длительном нахождении в окружении агрессивных сред. Однако нельзя допускать сильного растягивания