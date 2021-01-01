1. Однопроволочная круглая алюминиевая жила 2. Изоляция жилы из резины 3. Разделительный слой из полиэтилена или ПВХ пластиката или в виде ленты из полиамидной или полиэтилентерефталатной плёнки, из кабельной или телефонной бумаги 4. Металлический экран: — из медной фольги или медной ленты — или из алюминиевой фольги с проложенной вдоль экрана медной проволокой 5. Оболочка из ПВХ пластиката

Применение кабеля АКРВГЭ 19х2,5

— Кабели АКРВГЭ предназначены для неподвижного присоединения к электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов электрических распределительных устройств с номинальным переменным напряжением до 0,66 кВ частоты до 100 Гц или постоянным напряжением до 1 кВ

— Выбор контрольного кабеля АКРВГЭ обоснован при наличии внешних электрических помех, которые устраняются металлическим экраном

— Применяют для прокладки: в условиях агрессивной среды (повышенная коррозия, влажность), внутри зданий, в каналах, туннелях, эстакадах, под открытым небом

— Нельзя подвергать механическим нагрузкам (трение, сжатие, удары), не соблюдение этого условия может привести к микротрещинам и разрывам на кабеле, что снижает его электрическую способность, а самое главное - безопасность

— Не распространяют горение при одинарной прокладке

— Особенностью кабеля АКРВГЭ является его стойкость к нагрузкам на изгиб благодаря резиновой изоляции жил