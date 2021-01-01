1. Однопроволочная круглая алюминиевая жила 2. Изоляция жилы из резины 3. Разделительный слой в виде ленты из полиамидной или полиэтилентерефталатной плёнки, из кабельной или телефонной бумаги. Допускается изготовление кабеля без разделительного слоя при отсутствии прилипания изоляции к оболочке 4. Оболочка из ПВХ пластиката

Применение кабеля АКРВГ 4х10

— Контрольные кабели АКРВГ предназначены для неподвижного присоединения к электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов электрических распределительных устройств с номинальным переменным напряжением до 0,66 кВ частоты до 100 Гц или постоянным напряжением до 1 кВ

— Кабель АКРВГ обеспечен резиновой изоляцией, что делает его более гибким и расширяет монтажные возможности

— Контрольный кабель марки АКРВГ хорошо проявил себя при постоянном пребывании в условиях коррозионных процессов, повышенной влажности

— Подходит для монтажа под открытым небом, в тоннелях, помещениях

— Не следует подвергать сильным механическим нагрузкам