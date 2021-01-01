1. Однопроволочная круглая алюминиевая жила 2. Изоляция жилы из резины 3. Разделительный слой в виде ленты из полиамидной или полиэтилентерефталатной плёнки, из кабельной или телефонной бумаги. Допускается изготовление кабеля без разделительного слоя при отсутствии прилипания изоляции к оболочке 4. Оболочка из не распространяющей горение резины 5. Конструкция элементов защитного покрова: — Подушка: крепированная бумага или кабельная пропитанная бумага битумный состав или битум — Броня из стальных оцинкованных лент — Без наружного покрова

Применение кабеля АКРНБГ 5х2,5

— Кабель АКРНБГ относится к категории контрольных бронированных кабелей и предназначен для неподвижного присоединения к электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов электрических распределительных устройств с номинальным переменным напряжением до 0,66 кВ частоты до 100 Гц или постоянным напряжением до 1 кВ

— Применяется в условиях агрессивной среды (повышенная коррозия, есть опасность механического воздействия - трение, сжатие, удары), внутри помещений и зданий, туннели, эстакады, технические шахты, люки

— Не рекомендуется подвергать растягивающим нагрузкам, не смотря на то, что бронированные ленты выдерживают относительное удлинение не менее 30%. Однако целесообразно использовать кабель при наличии механических нагрузок (трение, сжатие, удары и т.д.)

— Не распространяют горение при укладке групповым способом, т.е. в пучках

— По существующим правилам прокладки и эксплуатации при пересечении траншей, котлованов подземные бронированные кабели дополнительно защищают металлическими уголками и швеллерами или прокладывают в металлических трубах