1. Однопроволочная круглая алюминиевая жила 2. Изоляция жилы из самозатухающего полиэтилена 3. Заполнение между скрученными изолированными жилами 4. Разделительный слой в виде ленты из полиамидной или полиэтилентерефталатной плёнки, из кабельной или телефонной бумаги. Допускается изготовление кабеля без разделительного слоя при отсутствии прилипания изоляции к оболочке 5. Оболочка из ПВХ пластиката
Применение кабеля АКПсВГз 5х4,0
— Контрольный кабель АКПсВГз предназначен для неподвижного присоединения к электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов электрических распределительных устройств с номинальным переменным напряжением до 0,66 кВ частоты до 100 Гц или постоянным напряжением до 1 кВ — Кабель марки АКПсВГз рассчитан для электроустановок, требующих уплотнения кабелей при вводе
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Остаток
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