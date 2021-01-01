Конструкция кабеля АКПсВГз 4х10

1. Однопроволочная круглая алюминиевая жила

2. Изоляция жилы из самозатухающего полиэтилена

3. Заполнение между скрученными изолированными жилами

4. Разделительный слой в виде ленты из полиамидной или полиэтилентерефталатной плёнки, из кабельной или телефонной бумаги. Допускается изготовление кабеля без разделительного слоя при отсутствии прилипания изоляции к оболочке

5. Оболочка из ПВХ пластиката