Конструкция кабеля АКПсВГЭ 4х4,0

1. Однопроволочная круглая алюминиевая жила

2. Изоляция жилы из самозатухающего полиэтилена

3. Разделительный слой из полиэтилена или ПВХ пластиката или в виде ленты из полиамидной или полиэтилентерефталатной плёнки, из кабельной или телефонной бумаги

4. Металлический экран:

— из медной фольги или медной ленты

— или из алюминиевой фольги с проложенной вдоль экрана медной проволокой

5. Оболочка из ПВХ пластиката