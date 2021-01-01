1. Однопроволочная круглая алюминиевая жила 2. Изоляция жилы из самозатухающего полиэтилена 3. Разделительный слой в виде ленты из полиамидной или полиэтилентерефталатной плёнки, из кабельной или телефонной бумаги. Допускается изготовление кабеля без разделительного слоя при отсутствии прилипания изоляции к оболочке 4. Оболочка из ПВХ пластиката

Применение кабеля АКПсВГ 27х2,5

— Контрольный кабель АКПсВГ предназначен для неподвижного присоединения к электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов электрических распределительных устройств с номинальным переменным напряжением до 0,66 кВ частоты до 100 Гц или постоянным напряжением до 1 кВ

— Кабели АКПсВГ используются для прокладки в помещениях, канавах, туннелях, в условиях агрессивной среды, при отсутствии механических воздействий на кабель

— Кабели марки АКПсВГ могут быть проложены на открытом воздухе при обеспечении защиты кабеля в местах выхода на поверхность