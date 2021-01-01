Кабель КРВГЭ
КРВГЭ 10х0,75
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КРВГЭ 10х1,0
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КРВГЭ 10х1,5
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КРВГЭ 10х2,5
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КРВГЭ 10х4,0
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КРВГЭ 10х6,0
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КРВГЭ 14х0,75
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КРВГЭ 14х1,0
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КРВГЭ 14х1,5
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КРВГЭ 14х2,5
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КРВГЭ 19х0,75
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КРВГЭ 19х1,0
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КРВГЭ 19х1,5
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КРВГЭ 19х2,5
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КРВГЭ 27х0,75
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КРВГЭ 27х1,0
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КРВГЭ 27х1,5
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КРВГЭ 27х2,5
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КРВГЭ 37х0,75
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КРВГЭ 37х1,0
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КРВГЭ 37х1,5
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КРВГЭ 37х2,5
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КРВГЭ 4х0,75
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КРВГЭ 4х1,0
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КРВГЭ 4х1,5
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КРВГЭ 4х2,5
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КРВГЭ 4х4,0
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КРВГЭ 4х6,0
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КРВГЭ 52х0,75
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КРВГЭ 52х1,0
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КРВГЭ 52х1,5
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КРВГЭ 5х0,75
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КРВГЭ 5х1,0
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КРВГЭ 5х1,5
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КРВГЭ 5х2,5
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КРВГЭ 7х0,75
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КРВГЭ 7х1,0
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КРВГЭ 7х1,5
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КРВГЭ 7х2,5
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КРВГЭ 7х4,0
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КРВГЭ 7х6,0
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Расшифровка кабеля КРВГЭ
- _медная жила
- Кконтрольный кабель
- Ризоляция из резины
- Воболочка из ПВХ пластиката
- Гзащитный покров отсутствует
- Ээкран
Характеристики кабеля КРВГЭ
|Номинальное переменное напряжение
|0,66 кВ частотой до 100 Гц
|Испытательное переменное напряжение
|2,5 кВ частотой 50 Гц
|Время выдержки при испытании
|5 мин
|Строительная длина
|не менее 150 м
|Минимальный радиус изгиба
|6 наружных диаметров
|Диапазон рабочих температур
|от -50°С до +50°С
|Срок службы
|не менее 15 лет
Конструкция кабеля КРВГЭ
1. Однопроволочная круглая медная жила
2. Изоляция жилы из резины
3. Разделительный слой из полиэтилена или ПВХ пластиката или в виде ленты из полиамидной или полиэтилентерефталатной плёнки, из кабельной или телефонной бумаги
4. Металлический экран:
— из медной фольги или медной ленты
— или из алюминиевой фольги с проложенной вдоль экрана медной проволокой
5. Оболочка из ПВХ пластиката
2. Изоляция жилы из резины
3. Разделительный слой из полиэтилена или ПВХ пластиката или в виде ленты из полиамидной или полиэтилентерефталатной плёнки, из кабельной или телефонной бумаги
4. Металлический экран:
— из медной фольги или медной ленты
— или из алюминиевой фольги с проложенной вдоль экрана медной проволокой
5. Оболочка из ПВХ пластиката
Применение кабеля КРВГЭ
— Кабель КРВГЭ предназначен для обеспечения работы электроприборов в случае присутствия электрических полей
— Используется для прокладки на улице, если предусмотрена защита от воздействия УФ-лучей
— Кабель КРВГЭ также можно применять для монтажа внутри различных сооружений, включая тоннели и каналы
— Не рекомендуется воздействовать на кабель сжатием, трением и другими механическими нагрузками
— Используется для прокладки на улице, если предусмотрена защита от воздействия УФ-лучей
— Кабель КРВГЭ также можно применять для монтажа внутри различных сооружений, включая тоннели и каналы
— Не рекомендуется воздействовать на кабель сжатием, трением и другими механическими нагрузками
Наименование Остаток Ед. изм. Цена с НДС Поставщик Запросить счет
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