Кабель КРВГ
КРВГ 10х0,75
Нет предложений
КРВГ 10х1,0
Нет предложений
КРВГ 10х1,5
Нет предложений
КРВГ 10х2,5
Нет предложений
КРВГ 10х4,0
Нет предложений
КРВГ 10х6,0
Нет предложений
КРВГ 14х0,75
Нет предложений
КРВГ 14х1,0
Нет предложений
КРВГ 14х1,5
Нет предложений
КРВГ 14х2,5
Нет предложений
КРВГ 19х0,75
Нет предложений
КРВГ 19х1,0
Нет предложений
КРВГ 19х1,5
Нет предложений
КРВГ 19х2,5
Нет предложений
КРВГ 27х0,75
Нет предложений
КРВГ 27х1,0
Нет предложений
КРВГ 27х1,5
Нет предложений
КРВГ 27х2,5
Нет предложений
КРВГ 2х4,0
Нет предложений
КРВГ 37х0,75
Нет предложений
КРВГ 37х1,0
Нет предложений
КРВГ 37х1,5
Нет предложений
КРВГ 37х2,5
Нет предложений
КРВГ 4х0,75
Нет предложений
КРВГ 4х1,0
Нет предложений
КРВГ 4х1,5
Нет предложений
КРВГ 4х2,5
Нет предложений
КРВГ 4х4,0
Нет предложений
КРВГ 4х6,0
Нет предложений
КРВГ 52х0,75
Нет предложений
КРВГ 52х1,0
Нет предложений
КРВГ 52х1,5
Нет предложений
КРВГ 5х0,75
Нет предложений
КРВГ 5х1,0
Нет предложений
КРВГ 5х1,5
Нет предложений
КРВГ 5х2,5
Нет предложений
КРВГ 7х0,75
Нет предложений
КРВГ 7х1,0
Нет предложений
КРВГ 7х1,5
Нет предложений
КРВГ 7х10
Нет предложений
КРВГ 7х2,5
Нет предложений
КРВГ 7х4,0
Нет предложений
КРВГ 7х6,0
Нет предложений
Расшифровка кабеля КРВГ
- _медная жила
- Кконтрольный кабель
- Ризоляция из резины
- Воболочка из ПВХ пластиката
- Гзащитный покров отсутствует
Характеристики кабеля КРВГ
|Номинальное переменное напряжение
|0,66 кВ частотой до 100 Гц
|Испытательное переменное напряжение
|2,5 кВ частотой 50 Гц
|Время выдержки при испытании
|5 мин
|Строительная длина
|не менее 150 м
|Минимальный радиус изгиба
|6 наружных диаметров
|Диапазон рабочих температур
|от -50°С до +50°С
|Срок службы
|не менее 15 лет
Конструкция кабеля КРВГ
1. Однопроволочная круглая медная жила
2. Изоляция жилы из резины
3. Разделительный слой в виде ленты из полиамидной или полиэтилентерефталатной плёнки, из кабельной или телефонной бумаги. Допускается изготовление кабеля без разделительного слоя при отсутствии прилипания изоляции к оболочке
4. Оболочка из ПВХ пластиката
2. Изоляция жилы из резины
3. Разделительный слой в виде ленты из полиамидной или полиэтилентерефталатной плёнки, из кабельной или телефонной бумаги. Допускается изготовление кабеля без разделительного слоя при отсутствии прилипания изоляции к оболочке
4. Оболочка из ПВХ пластиката
Применение кабеля КРВГ
— Контрольные кабели КРВГ используют для неподвижного подключения электрооборудования. Кабель рассчитан на номинальное переменное напряжение 0,66 кВ, частота 100 Гц, постоянное напряжение 1 кВ
— Кабель КРВГ успешно эксплуатируется внутри помещений, в каналах и туннелях
— Кабель марки КРВГ может прокладываться на открытом воздухе при условии защиты от влияния прямых солнечных лучей
— В случае возникновения пожара изделие КРВГ не распространяет горение
— Кабель КРВГ успешно эксплуатируется внутри помещений, в каналах и туннелях
— Кабель марки КРВГ может прокладываться на открытом воздухе при условии защиты от влияния прямых солнечных лучей
— В случае возникновения пожара изделие КРВГ не распространяет горение
Наименование Остаток Ед. изм. Цена с НДС Поставщик Запросить счет
Нет данных
Фильтры
Контакты
Загрузка...
Производитель
Загрузка...