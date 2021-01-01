Кабель КРВБн
КРВБн 10х0,75
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КРВБн 10х1,0
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КРВБн 10х1,5
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КРВБн 10х2,5
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КРВБн 10х4,0
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КРВБн 10х6,0
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КРВБн 14х0,75
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КРВБн 14х1,0
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КРВБн 14х1,5
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КРВБн 14х2,5
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КРВБн 19х0,75
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КРВБн 19х1,0
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КРВБн 19х1,5
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КРВБн 19х2,5
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КРВБн 27х0,75
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КРВБн 27х1,0
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КРВБн 27х1,5
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КРВБн 27х2,5
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КРВБн 37х0,75
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КРВБн 37х1,0
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КРВБн 37х1,5
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КРВБн 37х2,5
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КРВБн 4х0,75
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КРВБн 4х1,0
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КРВБн 4х1,5
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КРВБн 4х2,5
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КРВБн 4х4,0
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КРВБн 4х6,0
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КРВБн 52х0,75
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КРВБн 52х1,0
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КРВБн 52х1,5
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КРВБн 5х0,75
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КРВБн 5х1,0
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КРВБн 5х1,5
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КРВБн 5х2,5
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КРВБн 7х0,75
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КРВБн 7х1,0
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КРВБн 7х1,5
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КРВБн 7х2,5
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КРВБн 7х4,0
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КРВБн 7х6,0
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Расшифровка кабеля КРВБн
- _медная жила
- Кконтрольный кабель
- Ризоляция из резины
- Воболочка из ПВХ пластиката
- Бброня из стальных лент
- нне распространяющий горение покров
Характеристики кабеля КРВБн
|Номинальное переменное напряжение
|0,66 кВ частотой до 100 Гц
|Испытательное переменное напряжение
|2,5 кВ частотой 50 Гц
|Время выдержки при испытании
|5 мин
|Строительная длина
|не менее 150 м
|Минимальный радиус изгиба
|10 наружных диаметров
|Диапазон рабочих температур
|от -50°С до +50°С
|Срок службы
|не менее 15 лет
Конструкция кабеля КРВБн
1. Однопроволочная круглая медная жила
2. Изоляция жилы из резины
3. Разделительный слой в виде ленты из полиамидной или полиэтилентерефталатной плёнки, из кабельной или телефонной бумаги. Допускается изготовление кабеля без разделительного слоя при отсутствии прилипания изоляции к оболочке
4. Оболочка из ПВХ пластиката
5. Конструкция элементов защитного покрова:
— Подушка:
крепированная бумага или кабельная пропитанная бумага;
битумный состав или битум.
— Броня из стальных оцинкованных лент
— Наружный покров:
негорючий состав;
стеклянная пряжа из штапелированного волокна;
негорючий состав;
покрытие, предохраняющее витки кабеля от слипания.
2. Изоляция жилы из резины
3. Разделительный слой в виде ленты из полиамидной или полиэтилентерефталатной плёнки, из кабельной или телефонной бумаги. Допускается изготовление кабеля без разделительного слоя при отсутствии прилипания изоляции к оболочке
4. Оболочка из ПВХ пластиката
5. Конструкция элементов защитного покрова:
— Подушка:
крепированная бумага или кабельная пропитанная бумага;
битумный состав или битум.
— Броня из стальных оцинкованных лент
— Наружный покров:
негорючий состав;
стеклянная пряжа из штапелированного волокна;
негорючий состав;
покрытие, предохраняющее витки кабеля от слипания.
Применение кабеля КРВБн
— Данный тип кабеля КРВБн применяется для работ, которые так или иначе связаны с электрическими приборами и системами, которые обладают переменным напряжением до 0,66 кВ с частотой до 100 Гц, а также для постоянного напряжения в 1 кВ
— Широкий температурный диапазон позволит использовать кабель КРВБн для максимально широкого диапазона нужд
— Контрольные кабели КРВБн пригодны для прокладки в почве, где не подразумевается наличие большой растягивающей нагрузочной силы
— Также стоит отметить тот факт, что кабели КРВБн возможно использовать для укладки в помещениях, где возможно наличие механической нагрузки
— Кабели КРВБн имеют особую противопожарную защиту для применения в пожароопасных зонах
— Широкий температурный диапазон позволит использовать кабель КРВБн для максимально широкого диапазона нужд
— Контрольные кабели КРВБн пригодны для прокладки в почве, где не подразумевается наличие большой растягивающей нагрузочной силы
— Также стоит отметить тот факт, что кабели КРВБн возможно использовать для укладки в помещениях, где возможно наличие механической нагрузки
— Кабели КРВБн имеют особую противопожарную защиту для применения в пожароопасных зонах
Наименование Остаток Ед. изм. Цена с НДС Поставщик Запросить счет
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