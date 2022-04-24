Кабель КРВБГ
КРВБГ 10х0,75
Нет предложений
КРВБГ 10х1,0
Нет предложений
КРВБГ 10х1,5
Нет предложений
КРВБГ 10х2,5
1 предложение
КРВБГ 10х4,0
Нет предложений
КРВБГ 10х6,0
Нет предложений
КРВБГ 14х0,75
Нет предложений
КРВБГ 14х1,0
Нет предложений
КРВБГ 14х1,5
Нет предложений
КРВБГ 14х2,5
1 предложение
КРВБГ 19х0,75
Нет предложений
КРВБГ 19х1,0
Нет предложений
КРВБГ 19х1,5
Нет предложений
КРВБГ 19х2,5
1 предложение
КРВБГ 27х0,75
Нет предложений
КРВБГ 27х1,0
Нет предложений
КРВБГ 27х1,5
Нет предложений
КРВБГ 27х2,5
Нет предложений
КРВБГ 37х0,75
Нет предложений
КРВБГ 37х1,0
Нет предложений
КРВБГ 37х1,5
Нет предложений
КРВБГ 37х2,5
Нет предложений
КРВБГ 4х0,75
Нет предложений
КРВБГ 4х1,0
Нет предложений
КРВБГ 4х1,5
Нет предложений
КРВБГ 4х2,5
Нет предложений
КРВБГ 4х4,0
Нет предложений
КРВБГ 4х6,0
Нет предложений
КРВБГ 52х0,75
Нет предложений
КРВБГ 52х1,0
Нет предложений
КРВБГ 52х1,5
Нет предложений
КРВБГ 5х0,75
Нет предложений
КРВБГ 5х1,0
Нет предложений
КРВБГ 5х1,5
Нет предложений
КРВБГ 5х2,5
1 предложение
КРВБГ 7х0,75
Нет предложений
КРВБГ 7х1,0
Нет предложений
КРВБГ 7х1,5
Нет предложений
КРВБГ 7х2,5
1 предложение
КРВБГ 7х4,0
Нет предложений
КРВБГ 7х6,0
Нет предложений
Расшифровка кабеля КРВБГ
- _медная жила
- Кконтрольный кабель
- Ризоляция из резины
- Воболочка из ПВХ пластиката
- Бброня из стальных оцинкованных лент
- Гбез наружного покрова
Характеристики кабеля КРВБГ
|Номинальное переменное напряжение
|0,66 кВ частотой до 100 Гц
|Испытательное переменное напряжение
|2,5 кВ частотой 50 Гц
|Время выдержки при испытании
|5 мин
|Строительная длина
|не менее 150 м
|Минимальный радиус изгиба
|10 наружных диаметров
|Диапазон рабочих температур
|от -50°С до +50°С
|Срок службы
|не менее 15 лет
Конструкция кабеля КРВБГ
1. Однопроволочная круглая медная жила
2. Изоляция жилы из резины
3. Разделительный слой в виде ленты из полиамидной или полиэтилентерефталатной плёнки, из кабельной или телефонной бумаги. Допускается изготовление кабеля без разделительного слоя при отсутствии прилипания изоляции к оболочке
4. Оболочка из ПВХ пластиката
5. Конструкция элементов защитного покрова:
— Подушка:
крепированная бумага или кабельная пропитанная бумага
битумный состав или битум
— Броня из двух стальных оцинкованных лент
— Без наружного покрова
2. Изоляция жилы из резины
3. Разделительный слой в виде ленты из полиамидной или полиэтилентерефталатной плёнки, из кабельной или телефонной бумаги. Допускается изготовление кабеля без разделительного слоя при отсутствии прилипания изоляции к оболочке
4. Оболочка из ПВХ пластиката
5. Конструкция элементов защитного покрова:
— Подушка:
крепированная бумага или кабельная пропитанная бумага
битумный состав или битум
— Броня из двух стальных оцинкованных лент
— Без наружного покрова
Применение кабеля КРВБГ
— Контрольный кабель КРВБГ используют для неподвижного подключения электрооборудования. Кабель рассчитан на номинальное переменное напряжение 0,66 кВ, частота 100 Гц, постоянное напряжение 1 кВ
— Марка кабеля КРВБГ многофункциональна, применяют для установки внутри зданий и сооружений, в тоннелях, земляных траншеях
— Кабели данной марки не распространяют горение при одинарной прокладке в соответствии с нормами ГОСТ 12176-89
— Кабель КРВБГ хорошо зарекомендовал себя с точки зрения устойчивости к изгибам в процессе укладки, в тоже время важно избегать чрезмерного растяжения изделия, так как это повредит броню и есть риск повреждения самих жил
— Марка кабеля КРВБГ многофункциональна, применяют для установки внутри зданий и сооружений, в тоннелях, земляных траншеях
— Кабели данной марки не распространяют горение при одинарной прокладке в соответствии с нормами ГОСТ 12176-89
— Кабель КРВБГ хорошо зарекомендовал себя с точки зрения устойчивости к изгибам в процессе укладки, в тоже время важно избегать чрезмерного растяжения изделия, так как это повредит броню и есть риск повреждения самих жил
Наименование Остаток Ед. изм. Цена с НДС Поставщик Запросить счет
1.700
км
ООО «Спринтэнерго»
Пермь
0.346
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
4.144
км
ООО «Спринтэнерго»
Пермь
2.460
км
ООО «Спринтэнерго»
Пермь
0.168
км
ООО «ПромТэк»
Пермь
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