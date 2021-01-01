Кабель КРВБбГ
КРВБбГ 10х0,75
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КРВБбГ 10х1,0
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КРВБбГ 10х1,5
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КРВБбГ 10х2,5
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КРВБбГ 10х4,0
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КРВБбГ 10х6,0
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КРВБбГ 14х0,75
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КРВБбГ 14х1,0
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КРВБбГ 14х1,5
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КРВБбГ 14х2,5
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КРВБбГ 19х0,75
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КРВБбГ 19х1,0
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КРВБбГ 19х1,5
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КРВБбГ 19х2,5
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КРВБбГ 27х0,75
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КРВБбГ 27х1,0
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КРВБбГ 27х1,5
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КРВБбГ 27х2,5
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КРВБбГ 37х0,75
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КРВБбГ 37х1,0
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КРВБбГ 37х1,5
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КРВБбГ 37х2,5
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КРВБбГ 4х0,75
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КРВБбГ 4х1,0
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КРВБбГ 4х1,5
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КРВБбГ 4х2,5
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КРВБбГ 4х4,0
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КРВБбГ 4х6,0
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КРВБбГ 52х0,75
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КРВБбГ 52х1,0
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КРВБбГ 52х1,5
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КРВБбГ 5х0,75
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КРВБбГ 5х1,0
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КРВБбГ 5х1,5
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КРВБбГ 5х2,5
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КРВБбГ 7х0,75
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КРВБбГ 7х1,0
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КРВБбГ 7х1,5
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КРВБбГ 7х2,5
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КРВБбГ 7х4,0
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КРВБбГ 7х6,0
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Расшифровка кабеля КРВБбГ
- _медная жила
- Кконтрольный кабель
- Ризоляция из резины
- Воболочка из ПВХ пластиката
- Ббброня из стальной оцинкованной ленты без подушки
- Гбез наружного покрова
Характеристики кабеля КРВБбГ
|Номинальное переменное напряжение
|0,66 кВ частотой до 100 Гц
|Испытательное переменное напряжение
|2,5 кВ частотой 50 Гц
|Время выдержки при испытании
|5 мин
|Строительная длина
|не менее 150 м
|Минимальный радиус изгиба
|10 наружных диаметров
|Диапазон рабочих температур
|от -50°С до +50°С
|Срок службы
|не менее 15 лет
Конструкция кабеля КРВБбГ
1. Однопроволочная круглая медная жила
2. Изоляция жилы из резины
3. Разделительный слой в виде ленты из полиамидной или полиэтилентерефталатной плёнки, из кабельной или телефонной бумаги. Допускается изготовление кабеля без разделительного слоя при отсутствии прилипания изоляции к оболочке
4. Оболочка из ПВХ пластиката
5. Конструкция элементов защитного покрова:
— без подушки
— броня из стальных оцинкованных лент
— без наружного покрова
2. Изоляция жилы из резины
3. Разделительный слой в виде ленты из полиамидной или полиэтилентерефталатной плёнки, из кабельной или телефонной бумаги. Допускается изготовление кабеля без разделительного слоя при отсутствии прилипания изоляции к оболочке
4. Оболочка из ПВХ пластиката
5. Конструкция элементов защитного покрова:
— без подушки
— броня из стальных оцинкованных лент
— без наружного покрова
Применение кабеля КРВБбГ
— Кабель КРВБбГ предназначен для подключения к различным устройствам, приборам, работающим при напряжении 0,66 и 1 кВ соответственно, для переменного и постоянного тока
— Марка КРВБбГ многофункциональна, подходит для установки внутри зданий и сооружений, в тоннелях, земляных траншеях
— Кабель КРВБбГ хорошо зарекомендовал себя с точки зрения устойчивости к изгибам в процессе укладки
— В то же время важно избегать чрезмерного растяжения изделия КРВБбГ, так как это повредит броню и есть риск повреждения самих жил
— При одиночном монтаже кабель КРВБбГ не распространяет огонь
— Марка КРВБбГ многофункциональна, подходит для установки внутри зданий и сооружений, в тоннелях, земляных траншеях
— Кабель КРВБбГ хорошо зарекомендовал себя с точки зрения устойчивости к изгибам в процессе укладки
— В то же время важно избегать чрезмерного растяжения изделия КРВБбГ, так как это повредит броню и есть риск повреждения самих жил
— При одиночном монтаже кабель КРВБбГ не распространяет огонь
Наименование Остаток Ед. изм. Цена с НДС Поставщик Запросить счет
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