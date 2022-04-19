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Кабель КРНГ

КРНГ 4х1,0
0.067
км
ООО «Элек»
Санкт-Петербург
КРНГ 4х1,0
0.067
км
ООО «Кунгур Кабель»
Пермь
КРНГ 10х1,0
0.043
км
ООО «Элек»
Санкт-Петербург
КРНГ 2х25
0.050
км
ООО «Элек»
Санкт-Петербург
КРНГ 27х1,0
0.030
км
ООО «Элек»
Санкт-Петербург
КРНГ 27х1,0
0.030
км
ООО «Кунгур Кабель»
Пермь
КРНГ 4х1,5
0.299
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
КРНГ 4х2,5
0.113
км
ООО «ТД «Электрокабель»
Пермь
КРНГ 5х1,0
0.510
км
310,00 RUB
ИП Хромова Е.Н.
Москва
КРНГ 5х1,5
0.130
км
528,00 RUB
ИП Хромова Е.Н.
Москва
КРНГ 5х1,5
0.217
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
КРНГ 7х1,0
0.070
км
284,00 RUB
ИП Хромова Е.Н.
Москва
КРНГ 7х1,5
0.050
км
ООО «ПромТэк»
Пермь
КРНГ 7х2,5
Под заказ
м
ООО «СтройКабель»
Пермь
КРНГ 7х2,5
0.040
км
820,00 RUB
ИП Хромова Е.Н.
Москва
КРНГ 7х2,5
0.085
км
ООО «РыбинскКабель»
Рыбинск
КРНГ 10х1,5
0.040
км
210,00 RUB
ИП Хромова Е.Н.
Москва
КРНГ 10х2,5
0.044
км
530,00 RUB
ИП Хромова Е.Н.
Москва
КРНГ 14х1,0
0.028
км
450,00 RUB
ИП Хромова Е.Н.
Москва
КРНГ 27х2,5
0.077
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
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