Кабель КРНБбГ
КРНБбГ 10х0,75
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КРНБбГ 10х1,0
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КРНБбГ 10х1,5
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КРНБбГ 10х2,5
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КРНБбГ 10х4,0
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КРНБбГ 10х6,0
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КРНБбГ 14х0,75
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КРНБбГ 14х1,0
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КРНБбГ 14х1,5
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КРНБбГ 14х2,5
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КРНБбГ 19х0,75
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КРНБбГ 19х1,0
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КРНБбГ 19х1,5
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КРНБбГ 19х2,5
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КРНБбГ 27х0,75
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КРНБбГ 27х1,0
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КРНБбГ 27х1,5
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КРНБбГ 27х2,5
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КРНБбГ 37х0,75
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КРНБбГ 37х1,0
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КРНБбГ 37х1,5
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КРНБбГ 37х2,5
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КРНБбГ 4х0,75
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КРНБбГ 4х1,0
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КРНБбГ 4х1,5
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КРНБбГ 4х2,5
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КРНБбГ 4х4,0
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КРНБбГ 4х6,0
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КРНБбГ 52х0,75
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КРНБбГ 52х1,0
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КРНБбГ 52х1,5
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КРНБбГ 5х0,75
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КРНБбГ 5х1,0
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КРНБбГ 5х1,5
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КРНБбГ 5х2,5
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КРНБбГ 7х0,75
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КРНБбГ 7х1,0
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КРНБбГ 7х1,5
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КРНБбГ 7х2,5
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КРНБбГ 7х4,0
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КРНБбГ 7х6,0
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Расшифровка кабеля КРНБбГ
- _медная жила
- Кконтрольный кабель
- Ризоляция из резины
- Ноболочка из не распространяющей горение резины
- Ббброня из стальной оцинкованной ленты без подушки
- Гбез наружного покрова
Характеристики кабеля КРНБбГ
|Номинальное переменное напряжение
|0,66 кВ частотой до 100 Гц
|Испытательное переменное напряжение
|2,5 кВ частотой 50 Гц
|Время выдержки при испытании
|5 мин
|Строительная длина
|не менее 150 м
|Минимальный радиус изгиба
|10 наружных диаметров
|Диапазон рабочих температур
|от -50°С до +50°С
|Срок службы
|не менее 15 лет
Конструкция кабеля КРНБбГ
1. Однопроволочная круглая медная жила
2. Изоляция жилы из резины
3. Разделительный слой в виде ленты из полиамидной или полиэтилентерефталатной плёнки, из кабельной или телефонной бумаги. Допускается изготовление кабеля без разделительного слоя при отсутствии прилипания изоляции к оболочке
4. Оболочка из не распространяющей горение резины
5. Конструкция элементов защитного покрова:
— Без подушки
— Броня из стальных оцинкованных лент
— Без наружного покрова
2. Изоляция жилы из резины
3. Разделительный слой в виде ленты из полиамидной или полиэтилентерефталатной плёнки, из кабельной или телефонной бумаги. Допускается изготовление кабеля без разделительного слоя при отсутствии прилипания изоляции к оболочке
4. Оболочка из не распространяющей горение резины
5. Конструкция элементов защитного покрова:
— Без подушки
— Броня из стальных оцинкованных лент
— Без наружного покрова
Применение кабеля КРНБбГ
— Кабели КРНБбГ предназначены для неподвижного присоединения к электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов электрических распределительных устройств с номинальным переменным напряжением до 0,66 кВ частоты до 100 Гц или постоянным напряжением до 1 кВ
— Контрольный кабель КРНБбГ применяется в условиях агрессивной среды (повышенная коррозия, есть опасность механического воздействия - трение, сжатие, удары), внутри помещений и зданий, туннели, эстакады, технические шахты, люки
— Не рекомендуется подвергать растягивающим нагрузкам, не смотря на то, что бронированные ленты выдерживают относительное удлинение не менее 30%. Однако целесообразно использовать кабель при наличии механических нагрузок (трение, сжатие, удары и т.д.)
— Не распространяют горение при укладке групповым способом, т.е. в пучках
— По существующим правилам прокладки и эксплуатации при пересечении траншей, котлованов подземные бронированные кабели дополнительно защищают металлическими уголками и швеллерами или прокладывают в металлических трубах
— Контрольный кабель КРНБбГ применяется в условиях агрессивной среды (повышенная коррозия, есть опасность механического воздействия - трение, сжатие, удары), внутри помещений и зданий, туннели, эстакады, технические шахты, люки
— Не рекомендуется подвергать растягивающим нагрузкам, не смотря на то, что бронированные ленты выдерживают относительное удлинение не менее 30%. Однако целесообразно использовать кабель при наличии механических нагрузок (трение, сжатие, удары и т.д.)
— Не распространяют горение при укладке групповым способом, т.е. в пучках
— По существующим правилам прокладки и эксплуатации при пересечении траншей, котлованов подземные бронированные кабели дополнительно защищают металлическими уголками и швеллерами или прокладывают в металлических трубах
Наименование Остаток Ед. изм. Цена с НДС Поставщик Запросить счет
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