Конструкция кабеля КРНБ

1. Однопроволочная круглая медная жила

2. Изоляция жилы из резины

3. Разделительный слой в виде ленты из полиамидной или полиэтилентерефталатной плёнки, из кабельной или телефонной бумаги. Допускается изготовление кабеля без разделительного слоя при отсутствии прилипания изоляции к оболочке

4. Оболочка из не распространяющей горение резины

5. Конструкция элементов защитного покрова:

— Подушка:

крепированная бумага или кабельная пропитанная бумага;

битумный состав или битум.

— Броня из стальных оцинкованных лент

— Наружный покров:

битумный состав или битум, или вязкий подклеивающий состав;

пропитанная кабельная пряжа или стеклянная пряжа из штапелированного волокна;

битумный состав или битум, или вязкий подклеивающий состав;

покрытие, предохраняющее витки кабеля от слипания.