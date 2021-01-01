Кабель КРНБ
КРНБ 10х0,75
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КРНБ 10х1,0
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КРНБ 10х1,5
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КРНБ 19х0,75
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КРНБ 19х1,0
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КРНБ 19х1,5
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КРНБ 19х2,5
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КРНБ 27х0,75
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КРНБ 27х1,0
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КРНБ 27х1,5
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КРНБ 37х0,75
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КРНБ 37х1,0
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КРНБ 37х1,5
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КРНБ 37х2,5
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КРНБ 4х0,75
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КРНБ 4х1,0
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КРНБ 4х1,5
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КРНБ 4х2,5
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КРНБ 4х4,0
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КРНБ 4х6,0
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КРНБ 52х0,75
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КРНБ 52х1,0
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КРНБ 52х1,5
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КРНБ 5х0,75
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КРНБ 5х1,0
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КРНБ 5х1,5
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КРНБ 5х2,5
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КРНБ 7х0,75
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КРНБ 7х1,0
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КРНБ 7х1,5
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КРНБ 7х2,5
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КРНБ 7х4,0
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КРНБ 7х6,0
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Расшифровка кабеля КРНБ
- _медная жила
- Кконтрольный кабель
- Ризоляция из резины
- Ноболочка из не распространяющей горение резины
- Бброня из стальных лент
Характеристики кабеля КРНБ
|Номинальное переменное напряжение
|0,66 кВ частотой до 100 Гц
|Испытательное переменное напряжение
|2,5 кВ частотой 50 Гц
|Время выдержки при испытании
|5 мин
|Строительная длина
|не менее 150 м
|Минимальный радиус изгиба
|10 наружных диаметров
|Диапазон рабочих температур
|от -50°С до +50°С
|Срок службы
|не менее 15 лет
Конструкция кабеля КРНБ
1. Однопроволочная круглая медная жила
2. Изоляция жилы из резины
3. Разделительный слой в виде ленты из полиамидной или полиэтилентерефталатной плёнки, из кабельной или телефонной бумаги. Допускается изготовление кабеля без разделительного слоя при отсутствии прилипания изоляции к оболочке
4. Оболочка из не распространяющей горение резины
5. Конструкция элементов защитного покрова:
— Подушка:
крепированная бумага или кабельная пропитанная бумага;
битумный состав или битум.
— Броня из стальных оцинкованных лент
— Наружный покров:
битумный состав или битум, или вязкий подклеивающий состав;
пропитанная кабельная пряжа или стеклянная пряжа из штапелированного волокна;
битумный состав или битум, или вязкий подклеивающий состав;
покрытие, предохраняющее витки кабеля от слипания.
2. Изоляция жилы из резины
3. Разделительный слой в виде ленты из полиамидной или полиэтилентерефталатной плёнки, из кабельной или телефонной бумаги. Допускается изготовление кабеля без разделительного слоя при отсутствии прилипания изоляции к оболочке
4. Оболочка из не распространяющей горение резины
5. Конструкция элементов защитного покрова:
— Подушка:
крепированная бумага или кабельная пропитанная бумага;
битумный состав или битум.
— Броня из стальных оцинкованных лент
— Наружный покров:
битумный состав или битум, или вязкий подклеивающий состав;
пропитанная кабельная пряжа или стеклянная пряжа из штапелированного волокна;
битумный состав или битум, или вязкий подклеивающий состав;
покрытие, предохраняющее витки кабеля от слипания.
Применение кабеля КРНБ
— Кабели КРНБ предназначены для неподвижного присоединения к электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов электрических распределительных устройств с номинальным переменным напряжением до 0,66 кВ частоты до 100 Гц или постоянным напряжением до 1 кВ
— Используется для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, во внутренних электроустановках, а также в зданиях, сооружениях и закрытых кабельных сооружениях
— Кабель марки КРНБ также применяется для прокладки при наличии опасности механических повреждений при эксплуатации
— Могут использоваться во взрывоопасных зонах классов В1 и В1-а
— Используется для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, во внутренних электроустановках, а также в зданиях, сооружениях и закрытых кабельных сооружениях
— Кабель марки КРНБ также применяется для прокладки при наличии опасности механических повреждений при эксплуатации
— Могут использоваться во взрывоопасных зонах классов В1 и В1-а
Наименование Остаток Ед. изм. Цена с НДС Поставщик Запросить счет
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