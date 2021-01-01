Кабель АКРВГЭ
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АКРВГЭ 10х2,5
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АКРВГЭ 10х4,0
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АКРВГЭ 10х6,0
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АКРВГЭ 14х2,5
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АКРВГЭ 19х2,5
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АКРВГЭ 27х2,5
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АКРВГЭ 37х2,5
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АКРВГЭ 4х10
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АКРВГЭ 4х2,5
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АКРВГЭ 4х4,0
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АКРВГЭ 4х6,0
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АКРВГЭ 5х2,5
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АКРВГЭ 7х10
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АКРВГЭ 7х2,5
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АКРВГЭ 7х4,0
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АКРВГЭ 7х6,0
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Расшифровка кабеля АКРВГЭ
- Аалюминиевая жила
- Кконтрольный кабель
- Ризоляция из резины
- Воболочка из ПВХ пластиката
- Гзащитный покров отсутствует
- Ээкран
Характеристики кабеля АКРВГЭ
|Номинальное переменное напряжение
|0,66 кВ частотой до 100 Гц
|Испытательное переменное напряжение
|2,5 кВ частотой 50 Гц
|Время выдержки при испытании
|5 мин
|Строительная длина
|не менее 150 м
|Минимальный радиус изгиба
|6 наружных диаметров
|Диапазон рабочих температур
|от -50°С до +50°С
|Срок службы
|не менее 15 лет
Конструкция кабеля АКРВГЭ
1. Однопроволочная круглая алюминиевая жила
2. Изоляция жилы из резины
3. Разделительный слой из полиэтилена или ПВХ пластиката или в виде ленты из полиамидной или полиэтилентерефталатной плёнки, из кабельной или телефонной бумаги
4. Металлический экран:
— из медной фольги или медной ленты
— или из алюминиевой фольги с проложенной вдоль экрана медной проволокой
5. Оболочка из ПВХ пластиката
2. Изоляция жилы из резины
3. Разделительный слой из полиэтилена или ПВХ пластиката или в виде ленты из полиамидной или полиэтилентерефталатной плёнки, из кабельной или телефонной бумаги
4. Металлический экран:
— из медной фольги или медной ленты
— или из алюминиевой фольги с проложенной вдоль экрана медной проволокой
5. Оболочка из ПВХ пластиката
Применение кабеля АКРВГЭ
— Кабели АКРВГЭ предназначены для неподвижного присоединения к электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов электрических распределительных устройств с номинальным переменным напряжением до 0,66 кВ частоты до 100 Гц или постоянным напряжением до 1 кВ
— Выбор контрольного кабеля АКРВГЭ обоснован при наличии внешних электрических помех, которые устраняются металлическим экраном
— Применяют для прокладки: в условиях агрессивной среды (повышенная коррозия, влажность), внутри зданий, в каналах, туннелях, эстакадах, под открытым небом
— Нельзя подвергать механическим нагрузкам (трение, сжатие, удары), не соблюдение этого условия может привести к микротрещинам и разрывам на кабеле, что снижает его электрическую способность, а самое главное - безопасность
— Не распространяют горение при одинарной прокладке
— Особенностью кабеля АКРВГЭ является его стойкость к нагрузкам на изгиб благодаря резиновой изоляции жил
— Выбор контрольного кабеля АКРВГЭ обоснован при наличии внешних электрических помех, которые устраняются металлическим экраном
— Применяют для прокладки: в условиях агрессивной среды (повышенная коррозия, влажность), внутри зданий, в каналах, туннелях, эстакадах, под открытым небом
— Нельзя подвергать механическим нагрузкам (трение, сжатие, удары), не соблюдение этого условия может привести к микротрещинам и разрывам на кабеле, что снижает его электрическую способность, а самое главное - безопасность
— Не распространяют горение при одинарной прокладке
— Особенностью кабеля АКРВГЭ является его стойкость к нагрузкам на изгиб благодаря резиновой изоляции жил
Наименование Остаток Ед. изм. Цена с НДС Поставщик Запросить счет
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