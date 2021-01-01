Кабель АКРВГ
АКРВГ 10х10
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АКРВГ 10х2,5
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АКРВГ 10х4,0
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АКРВГ 10х6,0
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АКРВГ 14х2,5
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АКРВГ 19х2,5
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АКРВГ 27х2,5
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АКРВГ 37х2,5
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АКРВГ 4х10
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АКРВГ 4х2,5
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АКРВГ 4х4,0
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АКРВГ 4х6,0
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АКРВГ 5х2,5
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АКРВГ 7х10
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АКРВГ 7х2,5
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АКРВГ 7х4,0
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АКРВГ 7х6,0
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Расшифровка кабеля АКРВГ
- Аалюминиевая жила
- Кконтрольный кабель
- Ризоляция из резины
- Воболочка из ПВХ пластиката
- Гзащитный покров отсутствует
Характеристики кабеля АКРВГ
|Номинальное переменное напряжение
|0,66 кВ частотой до 100 Гц
|Испытательное переменное напряжение
|2,5 кВ частотой 50 Гц
|Время выдержки при испытании
|5 мин
|Строительная длина
|не менее 150 м
|Минимальный радиус изгиба
|10 наружных диаметров
|Диапазон рабочих температур
|от -50°С до +50°С
|Срок службы
|не менее 15 лет
Конструкция кабеля АКРВГ
1. Однопроволочная круглая алюминиевая жила
2. Изоляция жилы из резины
3. Разделительный слой в виде ленты из полиамидной или полиэтилентерефталатной плёнки, из кабельной или телефонной бумаги. Допускается изготовление кабеля без разделительного слоя при отсутствии прилипания изоляции к оболочке
4. Оболочка из ПВХ пластиката
2. Изоляция жилы из резины
3. Разделительный слой в виде ленты из полиамидной или полиэтилентерефталатной плёнки, из кабельной или телефонной бумаги. Допускается изготовление кабеля без разделительного слоя при отсутствии прилипания изоляции к оболочке
4. Оболочка из ПВХ пластиката
Применение кабеля АКРВГ
— Контрольные кабели АКРВГ предназначены для неподвижного присоединения к электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов электрических распределительных устройств с номинальным переменным напряжением до 0,66 кВ частоты до 100 Гц или постоянным напряжением до 1 кВ
— Кабель АКРВГ обеспечен резиновой изоляцией, что делает его более гибким и расширяет монтажные возможности
— Контрольный кабель марки АКРВГ хорошо проявил себя при постоянном пребывании в условиях коррозионных процессов, повышенной влажности
— Подходит для монтажа под открытым небом, в тоннелях, помещениях
— Не следует подвергать сильным механическим нагрузкам
— Кабель АКРВГ обеспечен резиновой изоляцией, что делает его более гибким и расширяет монтажные возможности
— Контрольный кабель марки АКРВГ хорошо проявил себя при постоянном пребывании в условиях коррозионных процессов, повышенной влажности
— Подходит для монтажа под открытым небом, в тоннелях, помещениях
— Не следует подвергать сильным механическим нагрузкам
Наименование Остаток Ед. изм. Цена с НДС Поставщик Запросить счет
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